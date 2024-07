Der CDU-Kandidat Martin Henkel zog bereits 2019 für den Wahlkreis Wartburgkreis I in den Thüringer Landtag ein. Nun will er sein Mandat verteidigen. Er wurde 1975 in Vacha geboren und schloss 1994 eine Berufsausbildung zum Elektroinstallateur ab. Henkel studierte von 1996 bis 2001 Elektro- und Nachrichtentechnik an der Hochschule Schmalkalden und arbeitete anschließend als Entwicklungsingenieur und Produktmanager.

2004 wurde er in den Kreistag des Wartburgkreises und in den Stadtrat von Geisa gewählt, zwei Jahre später wurde er Bürgermeister der Stadt Geisa. Seit 2016 ist er Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion.

Der Kandidat der SPD um das Landtags-Direktmandat für den Wartburgkreis I ist Martin Geißler. Er wurde 1988 geboren, lebt in Vacha und arbeitet aktuell für ein Umweltlabor im Außendienst.

Von 2010 bis 2014 saß Geißler im Gemeinderat von Wölferbütt nahe Vacha. Anschließend war er fünf Jahre lang Ortsteilbürgermeister von Wölferbütt, nachdem der Ort in die Stadt Vacha eingegliedert wurde. Seit 2019 ist er Fraktionsvorsitzender der gemeinsamen Fraktion der Freien Liste Oechsetal und der SPD im Stadtrat von Vacha.

Bildrechte: MDR/Anja Müller

Anja Müller kandidiert für die Partei Die Linke um das Direktmandat für den Wahlkreis im südwestlichen Wartburgkreis. Müller wurde 1973 in Bad Salzungen geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und war anschließend in dem Bereich tätig. Nach einer sechsjährigen Anstellung in einem Baumarkt machte sie sich 2007 in der Grünanlagenpflege selbstständig.

Von 2009 bis 2013 war sie Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Frank Kuschel und Maik Nothnagel. Bis 2014 war sie Landesgeschäftsführerin des Landesverbandes der Linken in Thüringen.

Anja Müller ist seit 2009 Vorsitzende des Kreisverbandes Wartburgkreis-Eisenach ihrer Partei und Mitglied des Kreistages Wartburgkreis. Sie gehört dem Landesvorstand der Linken an. Bei der Landtagswahl 2014 unterlag sie, konnte aber über die Landesliste in den Landtag einziehen. Müller lebt in Leimbach, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bildrechte: Uwe Krell

Für die AfD kandidiert Uwe Krell für das Direktmandat im Wahlkreis Wartburg I. 1964 in Suhl geboren, wohnt er derzeit in Bad Salzungen. Nach einer Ausbildung zum Autolackierer ging er 1983 zur NVA. Nach der Wiedervereinigung wechselte er 1990 zur Bundeswehr, wo er bis 2003 als Zeitsoldat diente. Während seiner Dienstzeit absolvierte er eine zweite Berufsausbildung zum Bürokaufmann. Anschließend ließ er sich bis 2009 in der Personalberatung und dem Vertriebswesen schulen.

Ab 2009 war er in einem Hausbau-Unternehmen tätig, zunächst als Vertriebsleiter und später als Geschäftsführer. Seit 2021 arbeitet er in der Immobilienbranche als Makler und Projektmanager. Im Juni 2024 wurde er zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat Bad Salzungen und des Kreistages seiner Partei im Wartburgkreis gewählt.

Uwe Krell ist verheiratet und Familienvater.

Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

Der Kandidat für das Direktmandat der MLPD im Wartburgkreis I ist Stefan Engel. Er wurde 1954 in Neustadt bei Coburg geboren. Als gelernter Betriebsschlosser hatte er bis 1979 in verschiedenen Metall-Gewerben gearbeitet. Im Dezember 1979 wurde er zum Parteivorsitzenden der MLPD gewählt. Nach 37 Jahren gab er dieses Amt 2016 ab. Aktuell arbeitet er als freier Publizist und leitet die Redaktion des Parteiorgans Revolutionärer Weg.

Im Wartburgkreis tritt für die FDP Leon Bender an. Er wurde 2002 in Ratingen geboren und hat an der Philipps-Universität Marburg Politikwissenschaften studiert. Seit Mai 2023 ist er Vorstandsvorsitzender der Jungen Liberalen im Wartburgkreis-Eisenach.

Für die Partei Freie Wähler tritt bei der Landtagswahl im September Uwe Mannel an.

Für die Werteunion geht Alf Schmidt ins Rennen bei der Landtagswahl. Der gelernte Elektromonteur wurde 1965 in Arnstadt geboren.

Der Wahlkreis Wartburgkreis I

Der Landtagswahlkreis Wartburgkreis I liegt im südlichen Teil des gleichnamigen Landkreises und umfasst unter anderen die Kreisstadt Bad Salzungen. Zum Wahlkreis gehören die Gemeinden und Städte Bad Salzungen, Buttlar, Dermbach, Empfertshausen, Geisa, Gerstengrund, Krayenberggemeinde, Leimbach, Oechsen, Schleid, Unterbreizbach, Vacha, Weilar und Wiesenthal.