Für die Christdemokraten kandidiert Ulrike Jary für das Direktmandat im Wahlkreis Wartburgkreis II. Die 38-Jährige Wirtschaftsjuristin aus Wutha-Farnroda wurde im Juni 2024 als Vorsitzende des Kreistages wiedergewählt. Im Thüringer Landtag arbeitet sie für die CDU als Referentin für Haushalt und Finanzen sowie für den Verfassungsausschuss.

Der Kandidat für Die Linke um das Direktmandat im Wahlkreis Wartburgkreis II ist Philipp Pommer. Der 33-Jährige ist Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten Kati Engel.



Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Eisenacher Linkspartei sitzt er seit Juni 2024 im Eisenacher Stadtrat. Er wohnt in seinem Geburtsort Eisenach.

Der Kandidat für das Landtags-Direktmandat der SPD im Wahlkreis Wartburgkreis II ist Christoph Hohmann. Hohmann wurde 1984 in Eisenach geboren. Nach dem Wehrdienst studierte er Biologie an der Philips-Universität Marburg. An der Universität Ulm promovierte er im Anschluss im Bereich der Biologie. Derzeit ist er im Schuldienst von Thüringen als Lehrer tätig, nachdem er an der Universität Leipzig Lehramt studierte. Der verheiratete Mann wohnt in Eisenach und ist Vater von drei Kindern.

Robert-Martin Montag kam bereits 2019 über die Landesliste in den Landtag, nun möchte er per Direktmandat dort einziehen. Er wurde 1980 in Erfurt geboren und studierte nach seinem Abitur Politikwissenschaften, Soziologie, Wirtschaft- und Sozialgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und in Istanbul. Nach dem Masterabschluss wurde er Referent am Thüringer Landtag und ging 2014 in die Gesundheitswirtschaft.

In die FDP trat er 2002 ein. Seit 2012 ist er Vorsitzender des Kreisverbands der FDP im Wartburgkreis-Eisenach. Er sitzt im Vorstand des Landesverbands der FDP Thüringen. Robert-Martin Montag ist ledig und Vater eines Kindes.

Für die neu gegründete BSW geht Katja Wolf ins Rennen für den Direkt Einzug in den Landtag. Sie wurde 1976 in Erfurt geboren und schloss ihr Sozialpädagogik Studium an der Fachhochschule Erfurt 1999 mit dem Diplom ab. Nach dem Studium zog sie direkt in den Thüringer Landtag ein und hatte dort bis 2012 ein Mandat inne. Bei der Kommunalwahl 2012 wurde sie zur Oberbürgermeisterin von Eisenach gewählt. Dieses Jahr entschied sich gegen das Bürgermeisteramt und stattdessen für eine erneute Kandidatur um einen Sitz im Landtag.

Von 1999 bis Mitte 2024 war sie Mitglied bei der Partei Die Linke. Im Juni wechselte sie zur neu gegründeten BSW. Katja Wolf ist Mutter von zwei Kindern.

Der Wartburgkreis II ist der westlichste Wahlkreis der Landtagswahl und grenzt damit an Nordosthessen. Der Wahlkreis umfasst die Stadt Eisenach, die Gemeinde Gerstungen, die Stadt Werra-Suhl-Tal und hat knapp 45.000 Wahlberechtigte.

Besonders Eisenach ist durch ihr Unesco-Welterbe, die Wartburg, bekannt. Martin Luther übersetzte dort im Herbst 1521 das Neue Testament vom Griechischen ins Deutsche.

