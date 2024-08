Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Die Linke schickt im Wahlkreis Weimar II ihre Co-Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig ins Rennen um das Direktmandat für den Landtag. Die gebürtige Weimarerin wurde 1980 geboren und studierte ab 1998 Rechtswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ihr erstes Staatsexamen legte sie 2003 ab, das zweite 2005. Seit Anfang 2006 ist sie als Rechtsanwältin in einer Weimarer Kanzlei tätig; sie ist auf Sozialrecht und Familienrecht spezialisiert. Grosse-Röthig ist verheiratet.

Marcus Cebulla ist der Kandidat der Alternative für Deutschland (AfD) im Wahlkreis Weimar II. Er wurde 1987 in Sömmerda geboren und ist gelernter Konstruktionsmechaniker.

Der CDU-Kandidat für das Direktmandat in Weimar heißt Lennart Geibert. 1997 in Weimar geboren, studierte er ab 2017 Rechtswissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und legte sein erstes Staatsexamen 2023 ab. Seit November 2023 ist er Referendar am Landgericht Erfurt.

Geibert trat 2012 der Jungen Union bei. Er bekleitet seit 2017 das Amt des Kreisvorsitzenden der Jungen Union Weimar und wurde 2023 zum Landesvorsitzenden der Jungen Union Thüringen gewählt. Geibert gehört dem Vorstand der CDU Weimar an sowie dem Vorstand des CDU-Landesverbandes. Geiberts Vater ist der frühere Thüringer Innenminister Jörg Geibert.

Der Direktkandidat der SPD im Wahlkreis Weimar II, der Mediziner Thomas Hartung, ist am 29. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren gestorben. Drei Tage später hat die SPD bekanntgegeben, dass sie keinen Ersatzkandidaten nominiert.

Auch die Grünen haben ihre Co-Landeschefin im Wahlkreis Weimar II als Direktkandidatin nominiert: Ann-Sophie Bohm. Sie wurde 1993 in Erfurt geboren und studierte Politikwissenschaft und Soziologie in Halle. Von 2014 bis 2016 war sie Stadträtin in Halle. Nachdem sie wieder nach Thüringen zog, wurde sie in Weimar Beisitzerin des Kreisvorstandes der Grünen. Seit Juni 2019 ist sie Stadträtin und Fraktionsvorsitzende im Stadtrat von Weimar. 2020 wurde sie zur Landessprecherin von Bündnis 90/Die Grünen in Thüringen gewählt. Ann-Sophie Bohm ist verheiratet und Mutter.

Thomas Jeremias Kemmerich kandidiert für die FDP für das Direktmandat im Wahlkreis Weimar II. Er ist einer der Söhne des Thüringer FDP-Parteivorsitzenden und Landtagsgruppenchefs Thomas L. Kemmerich. Geboren 1970 in Weimar, hat Kemmerich junior nach dem Abitur Bürokaufmann gelernt, dann an der Bauhaus-Universität Medienkultur und Medienmanagement studiert und mit dem Master abgeschlossen. Er ist in einer Immobilienverwaltung tätig. Thomas J. Kemmerich ist Beisitzer im Vorstand der Weimarer FDP.

Die Freien Wähler schicken im Wahlkreis Weimar II Anton Pasler in das Rennen um das Direktmandat. 2002 geboren, studiert er derzeit Umweltingenieurwissenschaften an der Bauhaus-Universität Weimar. Er ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der Jungen Freien Wähler in Thüringen.

Für die neu gegründete Werteunion in Thüringen kandidiert bei der Landtagswahl Clarsen Ratz im Wahlkreis Weimar II. Ratz wurde 1968 in Weimar geboren, ist gelernter Baumaschinenschlosser und Diplom-Betriebswirt (VWA). Der Vater zweier Töchter und Großvater war vorher bei der Partei Bürger für Thüringen aktiv, für die als Generalsekretär fungierte und die mit der Werteunion fusioniert ist. Im Verein Bürger für Thüringen, der unabhängig von der Partei weiter besteht, ist Ratz nach eigenen Angaben Vorstandsmitglied.

Der Wahlkreis umfasst von der kreisfreien Stadt Weimar die Stadt- und Ortsteile Ettersberg-Siedlung, Gaberndorf, Gelmeroda, Innenstadt, Legefeld/Holzdorf, Niedergrunstedt, Nördliche Innenstadt, Nordstadt, Oberweimar/Ehringsdorf, Possendorf, Südstadt, Südweststadt, Taubach, Tröbsdorf, Weimar-Nord und Weimar-West. Genau 45.006 Personen sind bei der Landtagswahl in diesem Wahlkreis wahlberechtigt. Weimar ist für sein kulturelles und politisches Erbe bekannt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Bauhaus und die Weimarer Republik dort gegründet.

