Problem 1: Der Agrarantrag - never ending story

Das Problem beim Agrarantrag, so Köhler: Oft gab es in den vergangenen Jahren Änderungen wie eine neue Software, neue Ökoregeln oder zuletzt die Voraussetzung, dass man sich mit seinem Personalausweis im Antragsportal registriert. Was banal klingen mag, kostet Zeit, weil sich der Landwirt einarbeiten muss oder weil es zu Beginn technische Schwierigkeiten mit der notwendigen App gibt.

Wollte ich immer machen, habe ich aber nie geschafft. Johannes Köhler

Zwar werden für die Antragsstellung Schulungen angeboten: "Wollte ich immer machen, habe ich aber nie geschafft", sagt Landwirt Köhler dazu. "Und am Ende sitze ich ein paar Tage vor der Frist da und mache Nachtschichten, um den Antrag irgendwie fristgemäß einzureichen."

Dass Bürokratie in der Landwirtschaft ein Problem ist - darauf können sich alle einigen, egal ob man mit großen, konventionellen oder kleinen Bio-Betrieben spricht. Für Johannes Köhler ist eine der größten Herausforderungen die Antragstellung für die EU-Gelder.

Großbetrieb mit ähnlichen Problemen

Ortswechsel, vom Weimarer Land nach Südthüringen: Astrid Hatzel wirkt auf den ersten Blick nicht so, wie man sich eine Landwirtin vielleicht vorstellt, in Stallkluft oder Gummistiefeln. Hatzel strahlt die Chefin aus, sie empfängt im Büro ihrer Agrargenossenschaft in Schmalkalden. Mit Stallarbeit kommt sie nur noch selten in Kontakt.

Von ihrem Büro aus führt sie seit über 35 Jahren ein großes Unternehmen: die Genossenschaft bewirtschaftet 2.800 Hektar Fläche, ein Großteil davon Grünland, auf dem etwa 900 Mutterkühe weiden. Hinzu kommen etwa 600 Schafe, verschiedene Getreide im Ackerbau und eine Biogasanlage. Im vergangenen Jahr bezog ihr Unternehmen samt beider Tochterfirmen rund 1,6 Millionen öffentlicher Fördergelder - die komplette Bürokratie dafür läuft letztlich über Hatzels Tisch.

Problem 2: Chaos an rechtlichen Grundlagen

Hatzel engagiert sich neben dem Vollzeitjob auch noch als Funktionärin beim Thüringer Bauernverband. Zum Interview hat sich die Vorsitzende der Agrargenossenschaft vorbereitet und wartet mit einer Liste von Problemen auf.

Hatzel nennt ein Durcheinander von rechtlichen Grundlagen, die Landwirte beispielsweise bei der Acker-Bewirtschaftung in Gewässernähe beachten müssen: zwölf unterschiedliche Auflagen-Werke gibt es beispielsweise - von der generellen Düngeverordnung bis zum Thüringer Wassergesetz. "Das muss einfach verschlankt werden", kritisiert Hatzel, "das ist einfach zu viel. Wir haben einen Wust an Aufgaben zu erledigen."

Problem 3: Parallelstrukturen bei der Nachweispflicht

Eigentlich freut sich Astrid Hatzel, dass es mittlerweile eine Förderung für Mutterschafe und -Ziegen gibt. Die EU bezuschusst damit die schonende und nachhaltige Beweidung durch die Tiere. Für den Pauschalbetrag von 35 Euro pro Tier und Jahr müssen die Betriebe Nachweise erbringen. Doch hier sieht sie ein Problem:

Wie hoch ist die Gefahr, dass ich da einen Zahlendreher drin habe? Astrid Hatzel

Für jedes Tier gibt es mehrere Kennungen - alle müssen manuell und aktuell in einer Excel-Tabelle gepflegt werden. Das macht bei ihrer Herde 14.000 Nummern. "Wie hoch ist die Gefahr, dass ich da einen Zahlendreher drin habe?" Einfacher wäre, so fordert es Hatzel, wenn es lediglich eine Kennzahl pro Tier gäbe.

Hinzu kommt, dass es für die Schafe zum Beispiel vier Datenbanken gibt, also zum Beispiel von der Agrarförderung, der Tierseuchenkasse oder der Antibiotika-Datenbank. Alle existieren parallel. "Unserer Meinung nach müsste aber alles harmonisiert werden, und man müsste mit einer Eingabe mehrere Ausgaben erreichen. Damit alle Datenbanken auf eine Eingabe zugreifen und sie verwenden können", fordert Astrid Hatzel.

Problem 4: Flächen-Nachweis per App "grottenschlecht"

Über einen Punkt zerraufen sich sowohl Astrid Hatzel als auch Bauer Johannes Köhler aus Kleinromstedt die Haare: Die EU fördert, wenn Landwirte auf ihrem Acker bestimmte Kräuter und andere ökologisch wertvolle Pflanzen anbauen. So weit, so gut.

Per Satellit sollen die Flächen eigentlich erkannt und automatisch geprüft werden. Doch oftmals sind die Satellitenfotos einfach zu schlecht und ungenau. Den Landwirten wird deshalb empfohlen, so erklärt es Astrid Hatzel, den Bewuchs selbst noch zu fotografieren an Ort und Stelle.

Um zu beweisen, wie die Fläche tatsächlich bewirtschaftet wird. "Wir haben dafür fünf Tablets angeschafft, mit denen meine Mitarbeiter über das Feld laufen und Fotos schießen." Wenn das Internet beim Hochladen der Fotos vor Ort nicht mitmacht, wird das schwierig.

Ich habe es einfach nicht geschafft Johannes Köhler

"Und dann erkennt aber die App manchmal diese Kräuter nicht", schüttelt Johannes Köhler den Kopf. Er hat seine Felder zuletzt zwar gemäß den Förderrichtlinien bewirtschaftet, "aber ich habe es einfach nicht geschafft, auf die Flächen zu fahren. Dieses gewisse Extra an Geld hätte ich also gern mitgenommen, aber ich habe es einfach nicht geschafft." Köhler ließ den Fördertopf ungenutzt.

Ist die Kontrolle nicht fair?

In der Diskussion um die landwirtschaftliche Entbürokratisierung schwingt oft die Frage mit: Ist es nicht gerechtfertigt, dass die Bauern umfangreiche Nachweise erbringen? Schließlich erhalten sie sehr viele öffentliche Gelder - immerhin ein Drittel des gesamten EU-Budgets ist für Landwirtschaft verplant.

Martin Hirschmann ist Geschäftsführer des Bauernverbandes in Mittelthüringen. Der Jurist kennt diese Frage nur zu gut und sagt: "Weil das immer so klingt, als wollten die Landwirte jetzt einfach wieder allen möglichen Mist machen können - das ist nicht das Ziel. Es geht darum, die Sachen zu vereinfachen und auf das zu reduzieren, was wirklich notwendig und sinnvoll ist. Wir brauchen einfache Systeme, mit denen alle arbeiten können."

Problem 5: Die Dünge-Kontrolle

Hirschmann kann in seinem Büro in Erfurt auch noch einen Aspekt erklären, der unter Landwirten und Politikern in den vergangenen Monaten heftig diskutiert wurde. Es geht ums Düngen - genauer um die Frage, wie Bauern nachweisen, dass sie nicht zu viel Stickstoff in die Böden abgeführt haben.

Es geht darum, die Sachen zu vereinfachen und auf das zu reduzieren, was wirklich notwendig und sinnvoll ist. Martin Hirschmann TBV

Das Reizwort heißt Stoffstrombilanz. Stark vereinfacht bedeutet sie, dass der Stickstoff-Umsatz durchgerechnet wird - und zwar für den gesamten Betrieb. Es wird also geschaut, wie viel Stickstoff der Bauer in Form von Düngemitteln einkauft und wie er den Stickstoff einsetzt.

"Es ist eine Art Kreislauferfassung", so Hirschmann, die "global" den gesamten Betrieb betrachtet. Das Gegenmodell zu diesem Modell ist die Nährstoffbilanz: Sie gibt differenziert nur darüber Auskunft, wie viel Stickstoff - also Dünger - auf der jeweiligen Fläche ausgebracht wird.

"Das Ziel an sich ist gut", sagt Hirschmann. Doch er, der Bauernverband und viele Landwirte kritisieren die Stoffstrombilanz, weil sie komplett neuartig berechnet wird. Sie kritisieren also die Methode an sich, mit ihren "neuen Aufzeichnungspflichten und einem neuen System, das wieder ganz andere Berechnungen erfordert". Der Streitpunkt ist noch nicht vom Tisch: Im vergangenen Sommer hatte Noch-Bundesagrarminister Cem Özdemir von den Grünen angeboten, die Stoffstrombilanz zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszusetzen.

Keine Einigung über die Regel vor der Bundestagswahl