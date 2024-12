Die Linke hatte zuvor erneut eine schriftliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit gefordert. Hintergrund ist, dass die Linke am Montag eine schriftliche Vereinbarung für die künftige Zusammenarbeit mit der Regierung aus CDU, BSW und SPD im Landtag gefordert hatte. Am Donnerstag soll in Thüringen ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Doch die "Brombeer"-Koalition aus CDU, BSW und SPD zählt nur 44 von 88 Abgeordneten - hat also keine Mehrheit. Bei den ersten zwei Wahlgängen der Ministerpräsidentenwahl oder auch bei Gesetzesvorhaben wäre sie damit auf mindestens eine Stimme der Opposition angewiesen.