Zentrale Ziele des Koalitionsvertrags sind laut Voigt unter anderem, den Unterrichtsausfall in den Schulen zu bekämpfen, strengere Regeln für die Migration einzuführen, die Wirtschaft durch Bürokratieabbau zu entlasten und die medizinische Versorgung auch auf dem Land abzusichern.

Nun müssen noch Gremien und Mitglieder von BSW und SPD zustimmen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht will bei einem Parteitag am 7. Dezember darüber entscheiden, die SPD führt eine Mitgliederbefragung durch, die am 9. Dezember endet. Die Zustimmung der Parteigremien ist nötig, um letztlich einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen.