Die Thüringer Linke will sich im Landtagswahlkampf vor allem für einen starken Staat einsetzen. Die Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig sagte am Freitag, die öffentliche Hand müsste überall dort zu Gunsten der Menschen eingreifen, wo der Markt und die private Wirtschaft die Probleme nicht regeln könnten. Dazu gehörten der öffentliche Nahverkehr und der Wohnungsmarkt.

Die Linke hat trotz derzeit schwacher Umfragewerte ihren Regierungsanspruch in Thüringen nicht aufgegeben. "Ja, wir wollen stärkste Kraft in Thüringen werden", bekräftigte Parteichefin Grosse-Röthig. Anspruch der Linken sei es, nach der Landtagswahl am 1. September die Regierung in Thüringen weiterhin mit Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten anzuführen, sagte Grosse-Röthig.