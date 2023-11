Dazu gehört auch Bauunternehmer Mathias Wachs in Sachsen. Allerdings könne er das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent aufstocken, da sich die Krise lange angekündigt hat. "Ich glaube schon, dass es nicht nur meine, sondern auch die Verantwortung der Branche ist, zu sehen, dass die Mitarbeiter in der Branche gehalten werden. Wir sollten nicht den gleichen 'Fehler' machen wie in der Gastro. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir auch das Problem haben, dass wir die Leute freistellen und die dann in irgendwelche anderen Branchen abwandern."