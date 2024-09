Der 39 Jahre alte Lutz Liebscher ist zum neuen Fraktionsvorsitzenden der SPD im Thüringer Landtag gewählt worden. Der aus Jena stammende Politikwissenschaftler war in den vergangenen Jahren bereits Vize-Fraktionschef der Sozialdemokraten und hatte den bisherigen Fraktionschef Matthias Hey während dessen Krankheit vertreten. Der 54 Jahre alte Hey, der an der Wahl in Erfurt teilnahm, war für das Amt nicht erneut angetreten. Die Wahl von Liebscher erfolgte nach Angaben eines Fraktionssprechers einstimmig.