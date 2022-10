Abgeordnete monieren fehlende Unterstützung

König-Preuss übte Kritik an der mangelnden Unterstützung des Ausschusses durch das Thüringer Innenministerium und das Thüringer Justizministerium. Beide Ministerien behinderten die Arbeit des Untersuchungsausschusses, wie sie es bei den beiden NSU-Untersuchungsausschüssen in Thüringen bisher nicht erlebt habe. So würden den Abgeordneten immer wieder Steine beim Verwenden von Informationen in den öffentlichen Sitzungen des Ausschusses in den Weg gelegt.

Aber auch das Bundeskriminalamt behindere die Arbeit, weil Unterlagen, die zur Verfügung gestellt würden, im Nachgang eine höhere Geheimhaltung erhielten und dann in den Sitzungen nur noch sehr eingeschränkt verwendet werden könnten. "Wir wollen so viele Informationen über die Mafia wie möglich öffentlich machen", so König-Preuss. Katharina König-Preuss Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Sachsen und Thüringen gezielt für Geldwäsche ausgesucht

Die Obfrau der Grünen-Landtagsfraktion, Madeleine Henfling, plädiert ebenfalls für einen Mafia-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Sie sagte auf der Veranstaltung in Erfurt, die Mafia tarne sich und arbeite im Verborgenen, weil es viele Klischees über sie gebe. Doch diese Klischees, das zeige die Arbeit des Ausschusses, tarnten die wahren Aktivitäten der Mafia in Deutschland. Es werde immer deutlicher, dass Thüringen und Sachsen von der `Ndrangheta nach der Wende gezielt für mutmaßliche Geldwäsche ausgesucht worden seien.

