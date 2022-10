Armenische Mafia in Thüringen aktiv

Der Fall Martirosian zeigt, wie komplex und international die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität (kurz: OK) in Thüringen ist. Denn die Ermittler gehen davon aus, dass er im Ausland untergetaucht ist, von dort seine Drogengeschäfte weiter betreiben könnte und immer noch Kontakte nach Thüringen hält. Das dürfte vor allem daran liegen, dass Polizei und Staatsanwaltschaft ihn zu einer Personengruppe zählen, die im Verdacht steht, der armenischen Mafia anzugehören.

Seit über zehn Jahren ermittelt das Thüringer LKA immer wieder gegen diese Gruppierung. Dabei gab es zwischen 2014 und 2018 sogar eine bundesweite Operation mit anderen Landeskriminalämtern, dem Bundeskriminalamt und dem Bundesnachrichtendienst. Im Fokus: Strukturen der armenischen Mafia in ganz Deutschland.

Die Aufnahme der Überwachsungskamera der Erfurter Spielothek zeigt Martirosian (l.u.), wie er bei der Schießerei 2014 fluchtartig den Ort verlässt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Gruppierung in Thüringen kam dabei eine zentrale Rolle zu. Denn sie war bestens national und international vernetzt. Das bedeutete für die Spezialisten des Dezernates 62, das im LKA für die OK-Bekämpfung zuständig ist, Schritt zu halten. Inzwischen füllen die Erkenntnisse über die armenische Mafia in Thüringen Zehntausende Seiten an Akten. Besonderes über ihre Aktivitäten im Drogenhandel, in den sie mit anderen Gruppen immer wieder verstrickt ist.

Drogentransporte nach Thüringen

Inzwischen wird in Thüringen mit nahezu jeder Droge gehandelt und das in immer größerem Umfang. Die Mengen an harten Drogen wie Crystal Meth bewegen sich seit Jahren konstant im Kilobereich. Thüringen ist inzwischen ein Bundesland durch das und in das Drogen von den unterschiedlichsten Gruppierungen transportiert werden. Neben Mitgliedern der armenischen Mafia sind es albanische oder tschetschenische Gruppen, die den Drogenhandel hier organisieren. Und es gibt ein bundesweit aktuell einmaliges Phänomen: Neonazis im Drogenhandel.

Neonazis handeln mit Drogen