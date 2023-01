In Sachsen soll die Maskenpflicht im Nahverkehr ab Mitte Januar abgeschafft werden. Sozialministerin Köpping erklärte, viele Corona-Indikatoren zeigten derzeit ein positives Bild. Sie werde den Gremien daher vorschlagen, die Maskenpflicht für den ÖPNV in eine dringende Empfehlung umzuwandeln. Damit würde Sachsen dem Beispiel von Sachsen-Anhalt folgen. Das Nachbarland hatte die Maskenpflicht bereits im Dezember abgeschafft . Auch in Bayern und Schleswig-Holstein gilt nur noch eine Empfehlung.

Derweil hat Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, in Innenräumen wieder freiwillig Masken zu tragen. Das Risiko von Corona-Infektionen sei derzeit sehr hoch, begründete Werner am Donnerstag in Erfurt ihren Appell. Wo Mindestabstände nicht eingehalten werden könnten, sei es wieder an der Zeit, sich solidarisch zu zeigen und eine Schutzmaske zu tragen.