Viola Worsch gibt in der MDRfragt-Umfrage zum Verständnis für die Bauernproteste an, dass sie "emotional betroffen" sei und ihr die Entwicklungen "Angst machen". Proteste weiteten sich zu Randalen aus, Menschen würden bedroht, andere genötigt. Das ist inakzeptabel, so Wosch. Dass man protestieren kann, seine Meinung äußern kann, das ist ihr wichtig. Aber sie hat das Gefühl, dass "jeder gegen alles ist und das laut, aggressiv und gewalttätig" - besonders in der Truppe. "Wenn man sie an der Seite erwischt, am Tag vor oder nach dem Protest, sind die Bauern normal und harmlos - sie sind wie du und ich", sagt Viola Worsch. Doch sie hat die Proteste in der vergangenen Woche als aggressiv erlebt und würde sich wünschen, dass deutlich wird, wo man mit Aggressionen hindriftet.