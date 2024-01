Gut 5.000 Traktoren und Landmaschinen erwartet die Bundespolizei für den Montag in Berlin. Angemeldet wurde die Veranstaltung für 10.000 Teilnehmer. Bereits ab Sonntagnachmittag werden die protestierenden Bauern aus dem gesamten Bundesgebiet in die Hauptstadt reisen - zum Finale der Proteste gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung.

Wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN mitteilte, werden etwa 500 Thüringer Bauern mit elf organisierten Bussen nach Berlin reisen. Aus den Kreisen Nordhausen und Unstrut-Hainich reise der Rest privat an - teils schon am Sonntag und mit Traktoren. Anders als in Potsdam, Brandenburg und Berlin seien in Thüringen aber durch die Anreise keine Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten. Ein Polizeisprecher sagte, größere Konvois seien aus dem Bundesland nicht angemeldet. Man beobachte aber die Lage.