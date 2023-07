Auf die neue Hausarztpraxis in Gamstädt (Landkreis Gotha) hat es am Montag einen regelrechten Ansturm gegeben. Wie die Praxis MDR THÜRINGEN mitteilte, wurden in den ersten vier Stunden 100 Patienten gezählt. Hauptsächlich sei es um Terminvergaben gegangen, aber auch um Akutbehandlungen. Man rechne damit, dass es die nächsten Vormittage so weitergeht.

Praxis wurde von Stiftung errichtet

Die neue Hausarztpraxis der beiden Ärzte Dagmar Heuer und Bastian Morgenroth hat seit Montag regulär geöffnet. Die Praxis wurde von der Stiftung zur Förderung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Thüringen errichtet. Nach Angaben von Geschäftsführer Jörg Mertz praktizieren in der sogenannten Stifterpraxis erstmals zwei Mediziner gemeinsam. Ziel sei es, dass beide die Praxis in zwei Jahren übernehmen. Bis dahin seien sie und die zwei Mitarbeiterinnen bei der Stiftung angestellt.

Lücke bei Hausarzt-Versorgung wieder geschlossen

In Gamstädt, einem kleinen Ort mit ein paar Hundert Einwohnern westlich von Erfurt, gab es seit über einem Jahr keinen Hausarzt mehr. Der Praxisinhaber ging in den Ruhestand. Allerdings hätten Hausärzte in umliegenden Gemeinden nahezu keine Kapazitäten mehr, neue Patienten aufzunehmen, sagte der Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, Christian Jakob, MDR THÜRINGEN. Diese seien teilweise bis nach Erfurt oder Gotha gefahren. Mit der neuen Praxis sei die medizinische Versorgung vor Ort wieder sichergestellt.

Die neue Hausarzt-Praxis schließt eine Versorgungslücke in Gamstädt. Die Patienten werden von Saskia Schmalz (vorne) und Natalie Neumann am Empfang erwartet. Bildrechte: MDR/Adi Rückewold

Teil des Bürgerhauses umgebaut

Für die Praxis wurde ein Teil des Bürgerhauses umgebaut. Über eine halbe Million Euro hat die Landgemeinde Nesse-Apfelstädt laut Jakob investiert. Entstanden sind unter anderem drei Behandlungsräume, Wartezimmer, Labor und ein Funktionsraum zum Beispiel für EKG. Zudem investierte die Stiftung in die Ausstattung der Praxis weitere 75.000 Euro.