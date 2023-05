Ein Glücksfall für die Schüler heute, die Maria-Magdalena Lessat in den höchsten Tönen loben. Sie sind es, die ihre Deutsch- und Geschichtslehrerin für den Deutschen Lehrkräftepreis nominiert haben. Dafür verfassten sie einen seitenlangen Text. In ihrer Begründung fallen Sätze wie: "Sie hat immer unser Potenzial gesehen und uns dazu ermutigt, unsere Träume zu verfolgen und etwas anzustreben, in dem wir aufblühen (...) Ihr Unterricht ist kreativ und spannend gestaltet. (...) Sie lobte uns bei kleinen sowie großen Fortschritten und freute sich offen über verbesserte Leistungen, was uns motivierte. (...) Sie zeigt sehr viel Engagement, was man an dem Enthusiasmus und der Leidenschaft, welche sie in ihren Beruf steckt, merkt."