"Loco Artista" in Erfurt bestreitet Verbindungen An den verspiegelten Fenstern des "Factory Darts"-Clubhauses sind auch kleinere Sticker mit dem Logo "Loco Artista Erfurt" aufgebracht, einem Tattoo-Studio mit Sitz in Apolda. Einen Ableger davon, so die neuen Besitzer, habe es auch in Erfurt gegeben. Das Apoldaer Studio verweist auf Instagram auf die Seite des Erfurter Studios. Davon haben die neuen Betreiber nach eigenen Angaben nichts gewusst. Das Studio in der Landeshauptstadt gehöre seit zwei Jahren nicht mehr Jeffrey W. und habe nichts mehr mit dem Apoldaer Studio zu tun. Es sei nun ein kleines Familienunternehmen. Es trage noch denselben Namen "Loco Artista" und ein neuer Name sei nächsten Sommer mit einem Umzug geplant. Jeffrey W. äußerte sich dazu nicht und auch die Besitzer des Erfurter Studios antworteten nicht auf weitere Nachfragen zum Kauf des Studios.