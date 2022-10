Nach einer Brandstiftung in Apolda gehen die Ermittler nicht von einem Zusammenhang mit der nahe gelegenen Unterkunft für Geflüchtete aus. Das sagte ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN. Der Brand wurde demnach nicht - wie zunächst mitgeteilt - in unmittelbarer Nähe einer Flüchtlingsunterkunft gelegt, sondern etliche Meter entfernt.

Das Feuer wurde am Eingang eines alten Gebäudes in Apolda gelegt. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Das Industriegelände, auf dem ein Unbekannter am Montagnachmittag einen Stapel Holzpaletten entzündete, liege zwar direkt gegenüber der Unterkunft, das Feuer wurde aber auf der anderen Seite des leerstehenden Gebäudes gelegt. Auch die in der Nähe der Flammen entdeckte Gasflasche wurde - anders als zunächst angenommen - laut Polizei sehr wahrscheinlich nicht zum Tatort gebracht. Auf dem Industriegelände sollen sich mehrere dieser alten Gasflaschen befinden. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt weiterhin wegen Brandstiftung. Ein Sprecher sagte, das sei in solchen Fällen die übliche Praxis.