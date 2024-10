Wenn in Kommunen (Gemeinden) Entscheidungen getroffen werden, müssen daran auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligt sein. So sieht es Verfassung vor. Da nicht alle Bürgerinnen und Bürger immer gefragt werden können, gibt es auch in den Kommunen Parlamente. Das sind die Gemeinde- oder Stadträte.



Gemeinderäte werden in geheimer Wahl gewählt. In diesen Räten sind Parteien der Gemeinde, aber auch unabhängige Wählergemeinschaften vertreten. Die Stadträte kommen zu regelmäßigen Sitzungen zusammen. Sie bestimmen mit, ob etwa eine Umgehungsstraße gebaut wird oder neue Wohngebiete erschlossen werden. Wie das Mitregieren in den Stadträten genau funktioniert, ist in den sogenannten Kommunalverfassung.



Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung