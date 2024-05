Nun wirken die Größenordnungen marginal, aber 2019 gingen laut offiziellem Wahlergebnis 346 Umpferstedter wählen, bedeutet: 40 unklare Stimmzettel wären stattliche 10 Prozent der Wähler. Tobias Vogel von der CDU-Liste sagt, dass mitunter einzelne Stimmen über einen Sitz im Gemeinderat entscheiden. Deshalb sind auch alle sensibilisiert für Sonntag. Wahlleiter und Ortsbürgermeister Thomas Stabrey und seine Wahlhelfer werden bei der Auszählung am Sonntag sehr genau auf die Stimmzettel schauen.

Die am Sonntag abgegebenen Stimmen und die Briefwahl-Stimmen werden im Wahllokal gemeinsam ausgezählt. Normalerweise kein Problem, jetzt wird man neue Stapel brauchen.

So kann man am Ende besser nachvollziehen, welchen Einfluss die falschen Stimmzettel auf den Wahlausgang haben könnten. Es sind ja nicht nur die fehlenden Kreise. Auf den fehlerhaften Briefwahl-Stimmzetteln von Umpferstedt steht auch noch eine falsche Wählergemeinschaft. Eigentlich gibt es im Ort nur die Liste vom Feuerwehrverein und die Liste der CDU. Aus letzterer wurde durch ein Versehen in den Amtsräumen der Verwaltungsgemeinschaft Mellingen - wohl nach dem Motto "Kopieren und Einfügen" - die Liste "CDU/SPD/Wählergemeinschaft Mellingen".