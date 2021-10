Gute zwei Jahre ist es jetzt her, dass ich als Reporterin das erste Mal über den Verein Educaid Kenya "gestolpert" bin. Für einen Radiobeitrag habe ich die Keßlers in Klettbach besucht. Angetan von der Idee zu helfen und von ihrem Engagement, trat ich selbst dem Verein bei und habe inzwischen auch ein Patenkind.

Nun bietet sich die Chance, den kleinen Bilal einmal kennen zu lernen - bei einer Reise mit einer Delegation des Vereins. Knapp 30 Männer und Frauen machen sich in Kürze auf den Weg nach Mombasa, um ein Schulfest auszurichten.

Denn mit Hilfe von Fördergeldern hat es Educaid Kenya geschafft, vor Ort eine eigene, eine neue Schule zu bauen. 300 Kinder lernen inzwischen dort. Bis Jahresende sollen es 500 werden. Statt auf dem Lehmfußboden wie in staatlichen Schulen, sitzen sie in gefliesten Räumen, mit weißer Farbe an den Wänden und Schulmöbeln aus Thüringen.