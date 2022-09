In seinen großformatigen Bildern verewigt Avignon dabei auch Bad Berkaer Motive wie den Goethebrunnen und den Paulinenturm. Auch Coudray und Goethe bekommen ihren Platz. Avignons weitere Werke sind auf der ganzen Welt zu sehen, wie etwa in der East Side Gallery in Berlin, aber auch in New York, Tel Aviv und Rom. Für das Projekt in Bad Berka hatte Avignon und sein Team nur eine Woche Zeit.