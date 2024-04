Der Österreicher hat mit seiner umstrittenen Inszenierung des "Ring des Nibelungen" bei den Bayreuther Festspielen 2022 für internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Er wird in Zukunft als Chefregisseur am DNT zwei Inszenierungen je Spielzeit übernehmen. Dorian Dreher studierte in Berlin und Wien und inszenierte bereits Opern in den Niederlanden und Frankreich. Er wird die Aufgaben des Operndirektors übernehmen. Timon Jansen studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und arbeitet aktuell als Dramaturg am Theater Basel. Er wird ab 2025 die Schauspielsparte in Weimar leiten. Schwarz sagte MDR KULTUR, die drei Regisseure verbinde eine alte Freundschaft.

Das sind ganz alte Freundschaften. Wir haben uns schon in Studienzeiten kennengelernt. Valentin Schwarz, künftiger Chefregisseur am DNT Weimar

Die Findungskommission, in der auch Beschäftigte des Theaters vertreten waren, hatte die Leitung des Weimarer Theaters öffentlich ausgeschrieben und 36 Bewerbungen überprüft. In der engeren Auswahl standen schließlich drei Bewerbungen, von denen zwei eine Teamleitung vorsahen. Mit diesen Bewerbenden hat die Kommission vor wenigen Tagen vertiefende Gespräche zu den kommenden Herausforderungen in Weimar geführt.

Schließlich schlug sie das Team von Schwarz, Dreher und Jansen vor. "Das vergleichsweise junge Team mit reichhaltiger Erfahrung machte überzeugend deutlich, dass es einen modernen, wertebasierten Führungsstil nicht nur verspricht, sondern auch lebt", urteilte Thüringens Kulturminiser Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) nach der Entscheidung für die neue Leitung. Bildrechte: TSK/Matthias Frank Schmidt

Spartenübergreifendes Theater geplant

Bei MDR KULTUR darauf angesprochen, ob zwei Regisseure mit Musiktheaterhintergrund und nur einer mit Schauspielhintergrund die Gewichtung des Nationaltheaters verschieben, betonte Schwarz, die Akzentverschiebung sei formal zwar da. Man stehe aber für eine spartenübergreifende Methode. Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Generalsanierung mit verschiedenen Wirkungsstätten und einem dementsprechend zerteilten Team wolle man "eine starke Position von spartenübergreifenden Projekten, von Zusammenhalt, auch in schwierigen Zeiten, schaffen. Das war unser Ziel." Bildrechte: imago images/Jacob Schröter

Besondere Herausforderungen in Weimar

Tatsächlich dürften die baulichen Gegebenheiten die größte Hürde für das neue Team sein: Das Haupthaus am Weimarer Theaterplatz soll umfassend saniert werden, damit es aktuellen Bedürfnissen und Regelungen entspricht. Es wird für mindestens vier Jahre nicht mehr bespielt werden können. Das Team soll dennoch Repertoirebetrieb, Auslastung und Pflege des bestehenden Ensembles und der Belegschaft sichern.

Vorrangig werden Produktionen in der Nebenspielstätte Redoute gezeigt. Aber es sind auch sogenannte modulare Produktionen und Projekte an anderen Orten in Weimar geplant. Die neue Leitung sieht den Umbau auch als große Chance. Man sei im Gespräch mit vielen besonderen Orten in Weimar, sagte Valentin Schwarz bei MDR KULTUR: "Diese Besonderheit des Ortes kann ein ganz attraktiver Faktor werden."

Bildrechte: picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Theater zwischen Tradition und Moderne

Eine weitere Herausforderung werde es sein, Weimar als Ort der Tradition mit den Ansprüchen eines jungen Publikums zu verknüpfen, erklärte Schwarz: "Es gibt natürlich diese sehr große Klassiker-Tradition, an die wir auch anschließen wollen. Weimar steht für Tradition und Geschichte", so Schwarz. Auf der anderen Seite wolle man sehen, wie diese Geschichten ins Hier und Jetzt wirkten. Es gebe viele Formate, die beide Seiten vereinen könnten, argumentiert Schwarz.

Gleichzeitig wolle man der Stadt, ihren Bewohnern und den Mitarbeitern zuhören und die Geschichten abhören, die sie bewegten. Dabei müsse das Theater "seinen Beitrag leisten, nicht nur in Weimar, sondern auch in Thüringen und in ganz Deutschland."

Das Team wurde vorerst für die Dauer von fünf Jahren unter Vertrag genommen. Zum Ende der kommenden Spielzeit wird der bisherige Intendant Hasko Weber das Theater verlassen. Sein Vertrag lief eigentlich bis 2027 und wurde vorzeitig aufgelöst. Weber gab für seine Entscheidung persönliche Gründe an, erwähnte aber auch die umfassende Sanierung des Haupthauses. Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt