Erneut ist in Thüringen ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben passierte der Unfall am Montagnachmittag zwischen Magdala und Kleinschwabhausen im Weimarer Land. Der 50-jährige Biker kam in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Streukasten. Das Motorrad flog mehrere Meter durch die Luft.

Der Aufprall war so stark, dass der Tank abgerissen wurde. Ersthelfer versuchten noch, dem schwerstverletzten Mann zu helfen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Motorradfahrer starb jedoch am Unfallort. Die Straße musste für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Bereits am Sonntagnachmittag waren im Landkreis Gotha ein 55-jähriger Motorradfahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin tödlich verunglückt, am Samstag starb ein 30-jähriger Biker in Südthüringen. Weitere Motorradfahrer wurden bei Unfällen am Wochenende schwer verletzt.