Schülerinnen und Schüler der Berufsschule und des Gymnasiums Bergschule in Apolda mussten nach einem Brand am Montagmittag das gemeinsame Gebäude verlassen. Wie die Rettungsleitstelle im Weimarer Land auf MDR THÜRINGEN-Nachfrage mitteilte, hatte am frühen Nachmittag ein Handtuchhalter in einer Toilette im Schulgebäude gebrannt.

Bildrechte: IMAGO / Fotostand