Bei einem Verkehrsunfall auf der B85 nahe Bad Berka (Weimarer Land) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war bei dem Unfall kurz vor 14 Uhr ein Auto in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Demnach hatte sich das Auto gedreht und war rückseitig in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt.