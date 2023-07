Auf der Bahnstrecke zwischen Sömmerda und Buttstädt ist bereits am Samstag ein Triebwagen entgleist. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand Schaden in Höhe von rund 400.000 Euro. Das teilte die Polizei erst am Montag mit.

In dem Fahrzeug der "Pfefferminzbahn" befanden sich sieben Personen, darunter ein Kind und ein Säugling. Noch ist laut Polizei unklar, ob technisches oder menschliches Versagen die Ursache für den Unfall war. Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden eingeleitet.

Der Zug sei am Sonntag geborgen worden, sagte ein Mitarbeiter der für die Infrastruktur der "Pfefferminzbahn"-Strecke zuständigen Thüringer Eisenbahn am Montag. Die Schäden an den Gleisen sollen schnell behoben werden. Die Erfurter Bahn als Betreiberin der "Pfefferminzbahn" informierte am Montag auf ihrer Webseite darüber, dass der Schienenverkehr auf der Strecke von Sömmerda nach Buttstädt bis zum 25. Juli mittags ausfalle und ein Ersatzverkehr eingerichtet worden sei. Danach sollen die Züge wieder nach Plan fahren.