Das Schlossmuseum Arnstadt zeigt derzeit Zeichnungen und Grafiken von A. Paul Weber. Der 1893 geborene Weber kam vor allem in Westdeutschland zu Ruhm, in der DDR wurde er als Systemkritiker weitgehend ignoriert. Jetzt ist er trotz aller Ehrungen wegen seiner Haltung im Dritten Reich erneut in den Fokus von Kritikern geraten. Diese Kritik war der Aufhänger für eine Podiumsdiskussion im Schlossmuseum. Diskutiert werden sollte vor dem Hintergrund der Weber-Kritik der generelle Umgang mit umstrittenen Künstlern.

Kunstwissenschaftler Paul Kaiser ist Experte für problematisierte Künstler nach 1945. Er war an der Vorbereitung der großen Willi-Sitte-Retrospektive an der Moritzburg in Halle 2021 beteiligt. Sitte war zu DDR-Zeiten Maler und Kulturpolitiker, er ist bis heute international bekannt und gilt als der umstrittenste Vertreter der DDR-Kunst. Kaiser wurde – in der Diskussion nach Sitte gefragt – deutlich und bemerkte mit Blick auf A. Paul Weber, er fände diese ständigen Etikettierungen in verschiedenen politischen Kontextualitäten ekelhaft.