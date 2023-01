Doch von Anfang an: Immer wieder hatten sich in den letzten Jahren Anwohnende, Gewerbetreibende und Bürgerinitiativen über den nächtlichen Partylärm in der Straße beklagt. Weit über 120 Beschwerden erreichten das Bürgeramt innerhalb eines Jahres nur über die Meienbergstraße. Am Wochenende versammelten sich rund um die Imbisse und Getränkeshops oft weit mehr als 100 Leute in den Nachtstunden.