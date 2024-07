Täglich fotografieren sich kleine und große Gäste in Erfurt mit Bernd, dem mies gelaunten Kastenbrot aus dem Kinderkanal, das neben dem Rathaus steht. Am Donnerstagmorgen ging es für die Kika-Figur für drei Wochen in den Urlaub. Er gönne sich einige Schönheitsreparaturen, hieß es von der Erfurter Stadtverwaltung. Danach soll er "frisch erholt und mit neuem Glanz" zurückkommen. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs holten ihn ab, danach soll ein Künstler entscheiden, was genau getan werden muss.