Mit einem Aktionstag haben die Gewerkschaft Verdi und die Beratungsnetzwerke "Faire Mobilität" und "Faire Integration" am Mittwoch in Erfurt auf die aus ihrer Sicht prekären Arbeitsbedingungen von Kurierfahrern beim Online-Händler Amazon aufmerksam gemacht. Vertreter der Gewerkschaft und der Beratungsnetzwerke verteilten am Morgen vor dem Amazon-Logistikzentrum in Erfurt-Stotternheim Flyer an Fahrer, in denen über Arbeitnehmerrechte informiert wurde. Weil zahlreiche für Amazon tätige Fahrer aus dem Ausland stammen, enthalten die Flyer Informationen auch auf englisch, arabisch, polnisch, rumänisch, bulgarisch und russisch.