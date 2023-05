In Erfurt ist ein ursprünglich für die Buga 2021 geplantes Prestigeprojekt eingeweiht worden. Mit der Mauerkronenbrücke wurde der erste Teil des Bastionskronenpfades fertiggestellt. Der Aussichtssteg sollte eigentlich zur Bundesgartenschau vor zwei Jahren neue Blicke über Erfurt bieten. Laut Tiefbauamtschef Alexander Reintjes haben die Bauarbeiten Insgesamt drei Jahre gedauert.

Die Brücke überspannt in 15 Meter Höhe die Straße am Lauentor und verbindet den Petersberg mit der Bastion Martin. Mit ihren 108 Metern ist sie nur einen Bruchteil so lang wie der ursprünglich geplante Bastionskronenpfad.