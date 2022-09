Priestermangel Bistum Erfurt probiert neues Leitungsmodell in zwei Gemeinden

An der Wand des Gemeindesaals lehnt noch eine große Pinnwand mit vielen Wünschen von Mitgliedern der Gemeinde an den neuen Leiter. Am vergangenen Sonntag wurde er offiziell in sein neues Amt als Pfarrbeauftragter eingeführt: Matthias Kugler ist 35 Jahre alt, Familienvater von vier Kindern und geweihter Diakon. Das heißt, er hat Theologie studiert, darf Menschen taufen und die Eheschließung begleiten. Da er aber kein geweihter Priester ist, darf er keine heiligen Messen leiten oder die Beichte abnehmen. Dass er jetzt trotzdem die St. Josef Pfarrei leiten darf, ist ein Modellversuch des Bistums Erfurt, in dem es zu wenige Priester gibt.

Verwaltung und Seelsorge

Vor rund einem Jahr hat Kugler mit seiner Familie noch in Saalfeld gelebt und dort unter anderem als Gemeindeseelsorger gearbeitet. Als das Bistum ihn fragte, ob er sich das Leitungsmodell in Erfurt vorstellen könnte, nach dem der dortige Pfarrer in den Ruhestand gegangen ist, sagte er schnell ja. Auch wenn er vor der Herausforderung auch jetzt noch Respekt hat: "Ich merke, es gibt eben doch viel zu tun, auch vieles, was ich vorher noch nicht gemacht hab, wo ich mich einfach erst einarbeiten muss."

Dazu zählen beispielsweise die Verwaltung von Mietwohnungen in Pfarrhäusern, die zur Gemeinde gehören. Besonders wichtig ist für ihn, als Seelsorger für die Gemeinde da zu sein. Die hat ihn bisher mit offenen Armen empfangen, sagt er. Davon zeugen auch die vielen Wünsche an der Pinnwand. Wie ein Priester hat Matthias Kugler auch die "Residenzpflicht" - ist also als Ansprechpartner für die Gemeinde im Pfarrhaus da. Zwar sind Pfarrbeauftragter auch Gemeindeseelsorger, einen Priester vollkommen ersetzen können sie aber nicht. Bildrechte: imago/ZUMA Press

Priester kommt an Wochenenden hinzu

Aber: Es geht trotzdem nicht ganz ohne Priester - deshalb bekommt Kugler Unterstützung von einem "geistlichen Koordinator", dem Priester Johannes Kienemund aus Gispersleben, der derzeit seine theologische Doktorarbeit schreibt. Er wird vor allem an den Wochenenden kommen, um beispielsweise die heilige Messe zu leiten.