In einer Industriebrache in Erfurt ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben geriet ein schon länger leerstehendes Gebäude in Brand. Die Feuerwehr will das Gebäude bis zum späten Abend kontrolliert abbrennen lassen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Der Bereich am Thomas-Eck wurde gesperrt. Wegen des starken Rauches sollen Anwohner auch am Abend ihre Türen und Fenster geschlossen halten.