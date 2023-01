Im Fall des tödlichen Feuers in Apolda im vorigen Sommer mit vier Toten könnte bald der Prozess gegen einen Beschuldigten beginnen. Die Staatsanwaltschaft strebt ein sogenanntes Sicherungs-Verfahren an, wie sie am Donnerstag mitteilte. Sie hat beim Landgericht einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Beschuldigter soll in die Psychiatrie

Beschuldigter in der Sache ist ein 36-jähriger Mann aus Bulgarien. Ihm wird Mord in vier Fällen sowie versuchter Mord in 14 weiteren Fällen vorgeworfen. Der Mann soll die Tat jedoch im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben. Deswegen wurde der Antrag auf ein Sicherungs-Verfahren gestellt. Stimmt das Gericht dem zu, muss eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus geprüft werden.