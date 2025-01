Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus im Erfurter Norden ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit, nachdem Ermittler die Brandstelle untersucht hatten. Weitere Details nannte die Sprecherin nicht.

In dem leerstehenden Haus war am Donnerstag aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 80.000 Euro. In dem Gebäude waren früher ein Swingerclub und davor eine Gaststätte betrieben worden.