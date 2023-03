So habe sich auch ein neuer Auftrag ergeben: Das Schloss gehöre nun zu den Kunden, die regelmäßig beliefert werden sollen. Damit wird auch auf künftigen Empfängen die Erfurter Spezialität serviert.

In Erfurt wird seit knapp 400 Jahren Brunnenkresse angebaut. Sie wächst nur in besonders klarem und fließendem Wasser. Sie wird im Winter geerntet und gilt als ausgesprochen gesund. Seit 2022 ist sie in die Thüringer Liste der Immateriellen Kulturgüter aufgenommen.