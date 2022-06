In Erfurt wird eine kurzfristige weitere Buga-Bewerbung kontrovers diskutiert. Die Stadtratsfraktionen von CDU, den Grünen, Mehrwertstadt und AfD lehnten eine Bundesgartenschau 2025 am Freitag ab. Linke und SPD hingegen sehen in einer Neuauflage Chancen für die Stadt und die Infrastruktur.

OB Bausewein hatte bereits im Herbst die Erfurter Seen als möglichen Austragungsort einer Buga vorgeschlagen. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland