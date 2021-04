Jeder Besucher sollte sich also auf Einlasskontrollen und lange Schlangen einstellen. Um das so gut es geht zu verhindern, seien zusätzliche Eingänge geöffnet worden, sagte Buga-Chefin Weiß. Sie verwies darauf, dass die Online-Registrierung und ein von Besuchern mitgebrachtes Testergebnis den Einlass zusätzlich beschleunigen würden.

Vor diesen Hintergründen bleibt es also zunächst abzuwarten, ob die Buga 2021 in Erfurt ein Erfolg oder Misserfolg wird. Ein Sprichwort, das oft in Gartenkalendern zu lesen ist, lautete: "Blüten sind noch keine Früchte." In Analogie zur Bundesgartenschau heißt das also: Eine eröffnete Buga ist noch keine "gute" Buga.