In Erfurt nahmen am Samstag mehrere tausend Menschen beim CSD teil. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Rund 3.500 Menschen sind laut Polizei beim Christopher Street Day (CSD) am Samstag in Erfurt für die Rechte queerer Menschen auf die Straße gegangen. Mit Regenbogenfahnen und Plakaten warb der bunte Demonstrationszug durch die Innenstadt für Akzeptanz und Gleichberechtigung und wandte sich gegen Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und Identität.

Der CSD wird weltweit gefeiert und soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen erinnern. Die Bewegung geht auf ein Ereignis Ende Juni 1969 zurück. Polizisten in New York stürmten damals die Bar "Stonewall Inn" in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gegen die Willkür aus.