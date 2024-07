Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Erfurt Bühnenbild-Aufbau für Domstufen-Festspiele beginnt

15. Juli 2024, 06:11 Uhr

In den nächsten Wochen werden die Domstufen und der Domplatz in Erfurt wieder die Kulissen für die Domstufen-Festspiele sein. Am Montag beginnt der Aufbau der Kulissen für das Stück "Anatevka", das in diesem Jahr bei den Festspielen vom Theater Erfurt aufgeführt wird. Unterdessen haben sich Theater und katholische Kirche auch auf einen neuen Mietvertrag für die Domstufen geeinigt. Ein Großteil der Tickets ist schon verkauft.