Endlich wieder Entenrennen in Erfurt: Zum ersten Mal seit 2019 sind im Luisenpark am Samstagvormittag Plastikenten in die Gera gesetzt worden.

Alle 3.000 Exemplare, die dieses Jahr angeboten wurden, seien in nur einer Woche ausverkauft gewesen, teilte der Innenstadtverein mit. Den Startschuss zum Rennen gab Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Ziel der Plastikenten ist die Krämerbrücke.

Weniger Renn-Enten wegen Arbeiten an Wehr

Dass es in diesem Jahr deutlich weniger Enten sind als gewohnt, ist laut Stadtverwaltung den Arbeiten am Papierwehr geschuldet. Die Großbaustelle lasse die Regulierung des Flusspegels der Gera nur eingeschränkt zu, so dass weniger Wasser fließt und die Enten langsamer unterwegs sind und auch weniger Platz haben.

Plastikenten werden am Ende eingesammelt

Das Erfurter Entenrennen wird zum 27. Mal ausgetragen. Viele Kinder bemalen, beschriften und schmücken ihre Renn-Enten vor dem Rennen. Neu ist in diesem Jahr, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des Rennens ihr Enten wiederfinden können. Sie werden aus dem Wasser gefischt und mit einem kleinen Laster in den Hof eines Restaurants gebracht.