Die Polizei in Erfurt ermittelt gegen eine 32-jährige Frau wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Nach Zeugenhinweisen und mehreren Beschwerden hatten am Mittwoch Polizei und Veterinäramt das Anwesen in der Johannesvorstadt unangekündigt kontrolliert.

Die Pferde waren laut Polizei in einem mangelhaften Pflegezustand. Bildrechte: MDR/Landespolizeiinspektion Erfurt