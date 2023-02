In Holzthaleben im Kyffhäuserkreis sind mehrere Katzen offenbar angeschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte eine Frau schwere Verletzungen am Kopf ihrer Katze fest.

Verursacht wurden die Verletzungen vermutlich durch ein Luftgewehr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde das Tier wahrscheinlich am 6. Februar verletzt. Bereits von Oktober bis Dezember wurden zwei Katzen in demselben Ort auf gleiche Weise verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.