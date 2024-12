Jonathan ist nicht ganz zufrieden. "Bisschen schräg", murmelt er. Fahrlehrer Yves Klinkhardt beruhigt ihn: "Lass gut sein". Er weiß, dass Jonathan ein ehrgeiziger Fahrschüler ist. "Du hast jetzt den Anspruch, in die Lücke zu fahren. Aber das geht nicht, weil er neben dir auch nicht drin steht. Das muss man dann ertragen", sagt Klinkhardt. Jonathan hätte vermutlich woanders eingeparkt, aber er soll ja was lernen.

In den vergangenen Monaten hat Jonathan große Fortschritte als Autofahrer gemacht. Nach ersten Stunden im Fahrsimulator und der Theorie ist das nun seine fünfte praktische Fahrstunde. Heute ist er im Elektroauto unterwegs - also einem Automatikfahrzeug. Drei Stunden hat er schon im Schalter gesessen und fühlt sich "relativ sicher". Doch Autofahren, das heißt irgendwie alles gleichzeitig hinkriegen.

Noch fällt es ihm etwas schwer, den Abstand nach rechts einzuhalten. Aber er findet, er werde "von Stunde zu Stunde stabiler". Auch Fahrlehrer Klinkhardt sieht das so. Nur eine Sache gibt es, an der Jonathan noch arbeiten muss: Offener Blick. Er meint damit, dass Jonathan keinen "Tunnelblick" beim Autofahren haben, sondern auch darauf achten sollte, was links und rechts von ihm passiert.

Jonathan, der aus der Rhön kommt und am Sportgymnasium Erfurt als Leichtathlet trainiert, kennt den Straßenverkehr in Erfurt bisher nur als Fußgänger, Radfahrer und aus der Straßenbahn. Er ist jedenfalls froh, dass er den Unterricht in der Stadt hat und sich so gleich daran gewöhnt, in der Stadt zu fahren.