Es brennt bei der Feuerwehr in Erfurt-Azmannsdorf. "Die Leute haben es satt, immer wieder vertröstet zu werden", sagt Ortsteilbürgermeister Jens Bose. Bis Ende des Jahres geben sie der Stadtverwaltung Erfurt nun Zeit, etwas an der Situation zu verbessern. Wenn sich bis dahin nichts tut, wollen sie den Dienst verweigern.

Zumindest posten sie das in den sozialen Medien und der Deutschen Feuerwehrzeitung. Ein Feuerwehrmann, der nicht ausrückt, wenn es brennt? "Wir haben gedroht, und wir werden jetzt endlich gehört", sagt Bose, selbst mit Leib und Seele Feuerwehrmann.

Bose sagt, seit zehn Jahren stehe der Neubau eines Feuerwehrhauses in Azmannsdorf im Haushalt der Stadt. "Auch in diesem Jahr waren wieder 100.000 Euro eingeplant. Nur es tut sich nichts, und nun ist es auch für Azmannsdorf zu spät."

Großer Medienandrang vor dem Feuerwehrhaus, nachdem die Kameraden des Löschzuges Erfurt-Azmannsdorf mit Streik gedroht haben - ab Januar wollen sie nicht mehr ausrücken, wenn sich an den sanitären und baulichen Bedingungen im Gerätehaus nichts ändert.

Großer Medienandrang vor dem Feuerwehrhaus, nachdem die Kameraden des Löschzuges Erfurt-Azmannsdorf mit Streik gedroht haben - ab Januar wollen sie nicht mehr ausrücken, wenn sich an den sanitären und baulichen Bedingungen im Gerätehaus nichts ändert.

Großer Medienandrang vor dem Feuerwehrhaus, nachdem die Kameraden des Löschzuges Erfurt-Azmannsdorf mit Streik gedroht haben - ab Januar wollen sie nicht mehr ausrücken, wenn sich an den sanitären und baulichen Bedingungen im Gerätehaus nichts ändert. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Im Ort sind keine Grundstücke mehr frei. "Wenn neu gebaut werden sollte, dann kann das nur außerhalb sein. Die Stadt hat versäumt, sich rechtzeitig um ein Grundstück zu kümmern. Ein städtisches war lange im Gespräch, das sah sehr gut aus, dafür wurden auch die Planungskosten in den Haushalt eingestellt. Doch es liegt im Hochwasserschutzgebiet", beschreibt der 49-Jährige das Dilemma. Ein Feuerwehrhaus außerhalb des Ortes verlängert die Wege, und noch ist auch das nicht geplant.

Der Azmannsdorfer Löschzug zählt 18 Männer. "Frauen mussten wir immer dankend ablehnen. Wir haben ja keine Möglichkeiten, dass sie sich ordentlich umziehen können", sagt Bose. Und die Männer müssen tapfer sein. Sie lassen die Hose sprichwörtlich auf der Straße runter. Denn das Tor zur Feuerwehrgarage steht offen - einen Umkleideraum gibt es nicht. Ist die Tür offen, wird es im Winter in Windeseile eisig kalt und das Umziehen zu einer Art Eis-Challange. Außerdem ist es eng.

Eng geht es zum im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Azmannsdorf.

Eng geht es zum im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Azmannsdorf.

Eng geht es zum im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Azmannsdorf. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

"Wenn es gut läuft, ist der Maschinist der Erste, der da ist. Der fährt dann das Fahrzeug raus. Dann können sich die Leute umziehen", erklärt Löschgruppenführer Sascha Bennewitz. Am Fahrzeuge kommt immer nur einer vorbei, die Haken für die Kleidung hat jemand einst gesponsert. Für die geforderte Trennung der Kleidung in Schwarz und Weiß, in privater und Einsatzkleidung ist kein Platz. Das aber muss sein, damit die Feuerwehrleute beispielsweise keine giftigen Stoffe von Bränden mit nach Hause schleppen.