Der kleine Matteo klettert auf den Schoß von Gebärdendolmetscherin und Chorleiterin Claudia Oelze. Vorher ist er durch den Probenraum getobt, hat mit einem Auto gespielt, seine kleine Schwester Eva gedrückt und geküsst, ist von Stuhl zu Stuhl gegangen und jetzt kommt er zur Ruhe. Claudia Oelze nimmt seine Hände und beide zeigen der Gruppe, wie "Oh du fröhliche" auf Gebärdensprache aussieht. Claudia mit Matteo auf dem Schoß. Beide zeigen der Gruppe, wie "Oh du fröhliche" aussehen muss. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Matteo singt mit zwei Hörgeräten - und mit den Händen

Der Junge ist noch keine zwei Jahre alt. An beiden Ohren trägt er Hörgeräte. Seine Mutter Julia erzählt von einem angeknacksten 18. Chromosom und engen Gehörgängen. Sie sagt, der Chor habe schon erste Spuren in der Familie hinterlassen. "Wenn wir zu Hause Weihnachtslieder singen, wie 'Oh Tannenbaum', dann singt er schon mit - und er ist er noch nicht mal zwei." Matteo singt dann mit den Händen.

Drei Mal hat der noch junge Chor bisher geprobt. Diesmal ist neben Mutter Julia und Papa Franz auch die Patentante der kleinen Schwester dabei, Karo. Sie stellt sich der Runde mit Gebärden vor. Sie lernt die Gebärdensprache, um sich mit Matteo zu verständigen. "Ich finde es eine sehr schöne Art, sich auszudrücken und einfach praktisch."

Die so verschränkten Hände stehen für "Krieg". Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Neben der Familie sitzt noch eine Julia. Sie arbeitet in der Frühförderstelle in Erfurt, ist für Hören und Kommunikation zuständig. Sie arbeitet mit Kindern, die eine Hörbeeinträchtigung haben und lernt hier mit Freude neues dazu. "Ein Chor, der Musik und Gebärden vereint, das fand ich ganz spannend. Außerdem ist es schön, hier noch andere Menschen kennenzulernen", erzählt sie. Julia von der Frühförderstelle schaut gemeinsam mit Dorothee Schneider auf das Textblatt. Sie hat die Gehörlosenseelsorge im Kirchenkreis Erfurt übernommen und muss auch noch fitter in Gebärdensprache werden.

Julia (links) und Dorothee (rechts) zeigen die Vokabel "besuchen". Dabei ist es z.B. wichtig, in welche Richtung die Hände zeigen - ob man also jemanden besucht oder Besuch bekommt. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Auch wenn die Runde noch klein ist, sie ist mit Freude dabei. Gebärdendolmetscherin Claudia Oelze erklärt die Basics, wie sich Vokabeln aufbauen - wie die Sätze strukturiert sind, dass die Verben immer hinten stehen. Sie erarbeitet mit den Teilnehmern, worauf es bei den verschiedenen Liedern ankommt, und möchte, dass alles auch poetisch ist.

Gebärdensprache kann auch Poesie. Hier kann sich jeder einbringen. Es ist nicht so ein Stino-Gebärdensprachkurs, sondern es ist ein bisschen mehr. Es soll halt Spaß machen. Claudia Oelze, Gebärdendolmetscherin und Chorleiterin

So sieht "verzeihen" aus. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Mitmachen beim Gebärdensprach-Chor Rock, Pop, Poesie: Lieder in Gebärdensprache singen - das können sowohl Gehörlose als auch Hörende. Alle 14 Tage freitags wird in Erfurt geprobt. Treffpunkt ist die Thomasgemeinde in der Puschkinstraße. Vorkenntnisse nicht erforderlich. Anmeldung erwünscht unter gehoerlosenseelsorge.kirchenkreis.erfurt@ekmd.de

Lieder für die Augen

Gebärdensprache sei ihre Muttersprache, erzählt Claudia Oelze. Zuhause unterhielt sie sich mit ihren gehörlosen Eltern so. Mit drei Jahren lernte sie Lautsprache - denn im Kindergarten verstand plötzlich niemand ihre Gesten. Und sie verstand nicht, wieso. Claudia Oelze erzählt, dass sie zweisprachig aufgewachsen sei. Sie übersetzt heute für MDR aktuell oder den KiKa Sendungen und hat sich mit dem Chor einen Wunsch erfüllt. Sie erzählt von einem Konzert in Gebärdensprache und man fragt sich: Was heißt das jetzt? Ist da auch Musik zu hören? Oder sieht man die Texte ohne Töne? Es ist unterschiedlich:

Wir fangen gerade an, zu gestalten - also die Gruppe zu teilen und ein bisschen ein Chor-Gefühl aufkommen zu lassen. Es wird ja nicht unterteilt in Sopran, Tenor und Alt - solche Stimmen gibt es ja nicht. Aber ein bisschen Wechsel zwischen den einzelnen Sängern, das ist schon das Ziel. Dass man die Lieder auch abwechslungsreich gestaltet. Claudia Oelze, Gebärdendolmetscherin und Chorleiterin

Es sei wichtig, dass es nicht "durcheinander" zugeht, dass die Vokabeln auch stimmen. Sie erzählt eine Anekdote, wie leicht es zu Verwechslungen kommen kann: Denn zwischen dem Wort "Grund" und der Vokabel "nackt" unterscheidet nur, ob die Handfläche nach oben oder unten gedreht ist. Das kann schnell unfreiwillig komisch werden.

Die Hände sagen: "Finden". Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Gebärdensprache stellt Wesentliches in den Mittelpunkt

Mit Blick auf den Text zu "Oh du fröhliche" könnte man denken: Hier ist alles reduziert auf das Nötigste. Doch das stimmt nicht ganz. Besser wäre zu sagen: Schaut man sich allein den Text an, ist er auf das Nötigste reduziert. Trägt der Gebärdensprach-Chor ihn vor, werden die Worte jedoch "mehrdimensional" gezeigt. In der Fachsprache sind es die vier Phoneme: Handstellung, Handform, Bewegung und Ort sind wichtig für die Grammatik.