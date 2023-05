Aufklärungskampagne statt Verbot

Die Stadtratsfraktion der Grünen hatte eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt, inwiefern ein Verbot nach dem Tierschutzgesetz umsetzbar wäre. Die Verwaltung antwortete, dies zu prüfen. Mittlerweile ist aber klar: Ein generelles Verbot soll es nicht geben. "Es geht darum, nur Tauben steigen zu lassen, die im Zweifel auch in der Lage sind, von dem Ereignis wieder zurück zu ihren Züchtern zu finden. Dass man darauf achtet, dass es Züchter sind, die wissen, was sie machen", erklärt Grünen-Stadtrat Jasper Robeck. Grünen-Stadtrat Jasper Robeck verspricht: Es soll kein generelles Verbot für Hochzeitstauben in Erfurt geben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Züchtern wie Bube soll es also weiter möglich sein, Hochzeitstaubenflüge anzubieten. Die Stadt will auf Aufklärung setzen und kündigt in ihrer Antwort an die Grünen-Fraktion an, eine Informationskampagne starten zu wollen. Bürger und insbesondere Hochzeitspaare sollen aufgeklärt werden, welchen Züchtern sie beim Taubenspektakel vertrauen können und von welchen Angeboten sie die Finger lassen sollten. Laut Robeck wäre dieses Vorhaben möglicherweise gut beim Standesamt angesiedelt, denn vor dem Hochzeitshaus würden die meisten Taubenflüge stattfinden. Rund 15 waren es im vergangenen Jahr - bei insgesamt 800 Trauungen.

Weniger Tauben in Elxleben

Bei Bubes Kunden ist allerdings schon durchgesickert, dass Hochzeitstauben in Erfurt von manchen nicht gerne gesehen sind. "Die Anfragen sind die letzten paar Jahre sehr zurückgegangen, durch Corona sowieso und auch dieses Jahr merken wir es schon wieder, durch dieses Thema jetzt. Da sind doch viele vorsichtig, viele kapieren es auch nicht und denken, es ist schon verboten und lassen lieber Luftballons steigen", sagt er.