Quartier-Kampagne Katholikentag in Erfurt: Unterkünfte dringend gesucht

02. Februar 2024, 14:05 Uhr

Zum Katholikentag in Erfurt werden in diesem Jahr Tausende Gäste erwartet. Nicht für alle gibt es Zimmer in Hotels. Daher werden die Bewohner der Landeshauptstadt und umliegender Orte gebeten, ihre Türen für die Besucher zu öffnen. Schon ein Platz für eine Luftmatratze kann genügen.