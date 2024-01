Trotzdem sind viele Teilnehmer "Wiederholungstäter", schon von Anfang an dabei oder seit sie einen Auftritt des Chors gesehen haben und begeistert waren. So wie Franziska und Daniela. Sie erklären, dass der Chor schon nach einer halben Stunde ein Erfolgserlebnis hat. Dass Christian König die schwersten Lieder zuerst probt, damit die Teilnehmer lange Zeit haben, sie zu üben. Dass auch ein lockerer Kanon mit vier Zeilen bei der Menge an Stimmen toll klingt. Franziska sagt, die Besuche hier seien Balsam für die Seele.

Das ist wie Balsam für die Seele - wie Sport, nur nicht so anstrengend. Franziska

Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Christian König sitzt am Flügel auf der Bühne. Er hat Noten für 150 Leute ausgedruckt, hat sich einen Plan überlegt für den Abend und die Proben bis zu den Auftritten. Er erklärt klar, wie er die Lieder haben möchte, was in der Musik passiert, wie gezählt werden muss, dass es diesmal As-Dur ist und nicht Es-Dur. Dass "wir das nochmal klären müssen", als es etwas Durcheinander an einer Stelle in der Melodie gibt. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Anna erzählt, der Chorleiter "erklärt alles sehr gut und leicht. Er holt uns immer ab, an dem Punkt, wo wir gerade sind. Das ist sehr motivierend und ganz toll." Auch Christin schwärmt: "Die Begeisterung von allen, die mitmachen und die Begeisterung von Christian selbst. Man sieht, dass er Freude daran hat und das zieht alle total mit - und mich auch. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Faith is what we need

Eines der ersten Lieder, das geprobt wird, handelt davon, dass man Glaube und Vertrauen brauche: "Faith is what we need".

Wer hier mitmachen will, muss laut Popkantor König "kein Kirchensteuerzahler sein" - aber aufgeschlossen für die Musik. "Was ich hier mache, das ist nicht nur reiner Gospel", erzählt er. "Es ist auch christliche Popmusik, säkulare Popmusik, afrikanische Stücke mit christlichem Background und moderne christliche deutsche Lieder." Seine Sängerinnen und Sänger sind "nicht alles die treuen Gottesdienstgänger". Für viele sei die Probe, der einzig geistliche Impuls in der Woche. "Und es ist schön, dass ich was mitgeben kann und die Texte ihre Wirkung haben und die Leute anrührt", so König.

Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Das Konzept geht auf. Zum Start des Projektchores verteilte König noch Handzettel an den Schulen. "Ich bin Klinken putzen gegangen", erzählt er. Inzwischen proben 150 Leute mit, bei der inzwischen vierten Auflage.

Es hat sich mit jedem Projekt verdoppelt. Heute sind nochmal 50 Sänger dazugekommen. Das finde ich enorm. Man hat gedacht, Corona hat alles kaputt gemacht und keiner will mehr singen. Aber das ist nicht so. Popkantor Christian König